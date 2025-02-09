Türkiye'nin en çok dolar tutan şehirleri belli oldu

EN AZ DÖVİZ MEVDUATI HAKKARİ'DE

Kişi başına düşen döviz mevduatı tutarının en az olduğu şehir ise Hakkari oldu. Hakkari’de 2024 yılında toplam döviz mevduatı tutarı 1 milyar 623 milyon 805 bin TL olurken, kişi başına düşen döviz mevduatı oranı ise 5 bin 754 TL şeklinde. Bu alanda Hakkari’nin ardından 5 bin 958 TL ile Şanlıurfa, 5 bin 971 TL ile Şırnak geliyor.