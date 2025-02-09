Türkiye'nin en çok dolar tutan şehirleri belli oldu
BDDK verilerine göre, Türkiye'de en fazla döviz tutan şehirler belli oldu. Listenin zirvesinde İstanbul yer alırken, son bir yılda kişi başına düşen döviz mevduatı tutarı en çok Batman’da arttı. Döviz mevduatının azaldığı üç şehir ise Siirt, Yalova ve Hatay oldu.
Ekonomide uygulanan politikalar Türk Lirası'na ilgiyi artırırken Kur Korumalı Mevduat (KKM) çıkışları da 1 trilyon TL’nin altına geriledi. Ancak Türkiye’de sadece 3 şehir dışında diğer iller döviz biriktirmeye devam etti.
EN FAZLA DÖVİZ İSTANBUL’DA
CNBC-e’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) FinTürk veri tabanındaki döviz mevduatı verilerinden düzenlediği habere göre, Türkiye’nin finans merkezi olan İstanbul, döviz işlemlerinde de ülkenin liderliğini sürdürüyor.
BDDK verilerine göre, İstanbul’da toplam 2 trilyon 575 milyar 235 milyon TL’lik toplam döviz mevduatı bulunuyor. İstanbul’da kişi başına düşen döviz mevduatı 2024’te 164 bin TL. 2023’te bu rakam 15 bin 324 TL iken son 1 yıldaki artış yüzde 5.59.
EN AZ DÖVİZ MEVDUATI HAKKARİ'DE
Kişi başına düşen döviz mevduatı tutarının en az olduğu şehir ise Hakkari oldu. Hakkari’de 2024 yılında toplam döviz mevduatı tutarı 1 milyar 623 milyon 805 bin TL olurken, kişi başına düşen döviz mevduatı oranı ise 5 bin 754 TL şeklinde. Bu alanda Hakkari’nin ardından 5 bin 958 TL ile Şanlıurfa, 5 bin 971 TL ile Şırnak geliyor.