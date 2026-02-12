Türkiye'nin en çok neyden şikayetçi olduğu belli oldu
Çözüm platformu Şikayetvar, 2025 yılına ilişkin şikayet verilerini açıkladı. Şirket, en çok şikayetin e-ticaret, finans ve iletişim sektöründe olduğunu açıkladı.
Şikayetvar'ın açıkladığı verilere göre 2025 yılı genelinde platforma toplam 2 milyon 868 bin 914 şikayet ulaştı. Yıl boyunca gelen şikayetlere toplam 436 bin 342 yorum yazıldı. 2025'te yeni kullanıcı sayısı yüzde 11 artışla 1 milyon 359 bin 51 olarak kaydedildi. Yıl içinde toplam 533 bin 117 şikayet çözüme kavuştu. Platforma kayıtlı olan marka sayısıysa 2025'te 33 bin 500'e yaklaştı.
EN ÇOK ŞİKAYET ARALIKTA
Açıklanan verilere göre şikayetlerin en yoğun olduğu ay 267 bin 49 şikayetle aralık olurken yılın 47. hafta (63 bin 577) en çok şikayet artışının yaşandığı hafta olarak kaydedildi. Öğretmenler Günü'ne denk gelen 24 Kasım tarihi ise 2025'te en çok şikayetin geldiği gün olarak tarihe geçti.
YORUM SAYISINDA OCAK AYI ZİRVEDE
Verilere göre yorum sayısının en çok olduğu ay 44 bin 533 yorum sayısıyla ocak olarak kaydedildi. Yılın ilk haftası 11 bin 39 yorumla yılın en çok yorum alan ayı ocak oldu. 9 Ocak'ta bin 854 yorum yapıldı.
Şikayetvar tarafından açıklanan verilere göre e-ticaret sektörü 365 bin 395 şikayet sayısıyla tüketicilerin en çok çözüm beklediği sektör oldu. 2. sırada 312 bin 396 şikayet sayısıyla finans sektörü olurken, iletişim sektörü 286 bin 811 sayısıyla 3. sırada yer aldı. İnternet platformları (200 bin 880), şans oyunları ve bahis (163 bin 484), kargo ve nakliyat (141 bin 851), giyim (127 bin 258), beyaz eşya (116 bin 266), kamu (90 bin 394) ve ulaşım sektörü en çok şikayet edilen sektörler olarak sıralamada yerini aldı.
E-TİCARETTE EN ÇOK ŞİKAYET İADE VE DEĞİŞİM SÜRECİNDE
E-ticaret sektöründe şikayetlerin odağında 'iptal-iade-değişim' süreçleri yer aldı. Bu başlık, toplam şikayetlerin yüzde 63'ünü oluştururken, fiyat-fatura-ödeme konuları yüzde 56 ile ikinci sıraya çıktı. Ürünlerin teslim edilmediğine dair şikayetler ise yüzde 34 oranıyla dikkat çekti. Ürün tarafında kalite, ayıplı ürün ve eksik/yanlış ürün bildirimleri öne çıkan diğer başlıklar arasında sıralandı.