Türkiye'nin en çok neyden şikayetçi olduğu belli oldu

YORUM SAYISINDA OCAK AYI ZİRVEDE

Verilere göre yorum sayısının en çok olduğu ay 44 bin 533 yorum sayısıyla ocak olarak kaydedildi. Yılın ilk haftası 11 bin 39 yorumla yılın en çok yorum alan ayı ocak oldu. 9 Ocak'ta bin 854 yorum yapıldı.

Şikayetvar tarafından açıklanan verilere göre e-ticaret sektörü 365 bin 395 şikayet sayısıyla tüketicilerin en çok çözüm beklediği sektör oldu. 2. sırada 312 bin 396 şikayet sayısıyla finans sektörü olurken, iletişim sektörü 286 bin 811 sayısıyla 3. sırada yer aldı. İnternet platformları (200 bin 880), şans oyunları ve bahis (163 bin 484), kargo ve nakliyat (141 bin 851), giyim (127 bin 258), beyaz eşya (116 bin 266), kamu (90 bin 394) ve ulaşım sektörü en çok şikayet edilen sektörler olarak sıralamada yerini aldı.