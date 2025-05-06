Türkiye'nin en genç zenginleri açıklandı; hepsi 45 yaşından genç...
Forbes Türkiye dergisi, dört yıl aradan sonra En Zengin 100 Türk listesini yeniden yayımladı. Merakla beklenen listeyle birlikte Türkiye'nn 45 yaş altı en genç zenginleri de belli oldu. İşte Forbes En Zengin 100 Türk listesine girmeyi başaran Türkiye'nin en genç zenginleri...
Forbes Türkiye dergisi 4 yıl aradan sonra yayınladığı En Zengin 100 Türk listesinde dikkat çeken önemli bir nokta ise 45 yaş altı gençlerin sayısının artması oldu. Forbes'in 100 kişilik En Zenginler listesine Türkiye'nin 45 yaş altı 7 genç iş insanı yer aldı.
İşte Forbes En Zengin 100 Türk listesine giren 45 yaş altı en zengin Türk genç iş insanları..
En zengin ve en genç 7'nci iş insanı: Kazım Köseoğlu
Türkiye'nin en zengin 100'üncü iş insanı
Esas Holding Ailesi üyesi
Yaş: 42
Serveti: 500 milyon dolar
En zengin ve en genç 6'ncı iş insanı: Erden Timur
Türkiye'nin en zengin 89'uncu iş insanı
Yaş: 42
Nef YK Başkanı
Serveti: 550 milyon dolar
En zengin ve en genç 5'inci iş insanı: Esra Çiğdem Koç
Türkiye'nin en zengin 72'nci iş insanı
Yaş: 28
Koç Holding Ailesi üyesi
Serveti: 650 milyon dolar