Türkiye'nin en genç zenginleri açıklandı; hepsi 45 yaşından genç...

Forbes Türkiye dergisi 4 yıl aradan sonra yayınladığı En Zengin 100 Türk listesinde dikkat çeken önemli bir nokta ise 45 yaş altı gençlerin sayısının artması oldu. Forbes'in 100 kişilik En Zenginler listesine Türkiye'nin 45 yaş altı 7 genç iş insanı yer aldı.

İşte Forbes En Zengin 100 Türk listesine giren 45 yaş altı en zengin Türk genç iş insanları..