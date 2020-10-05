Türkiye'nin en iyi üniversiteleri açıklandı
Bu yıl üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı.
Üniversitelerin 110'u devlet, 56'sı vakıf üniversitesi oldu. Sıralamada yer alan 166 üniversitede görev yapan öğretim üyesi sayısı 82 bin 305, öğrenim gören öğrenci sayısı ise 2 milyon 294 bin 108 oldu. Sıralamada yer alan üniversiteler tarafından etki değeri yüksek dergilerde (Q1, Q2, Q3) yayımlanan toplam makale sayısı 31 bin 271 olarak kayıtlara girdi. Bu makalelerin yüzde 84'ü devlet üniversitelerince yayımlandı. Sıralamada yer alan üniversitelerin son 5 yılda aldığı toplam 1 milyon 290 bin 687 atfın yüzde 85'i devlet üniversitelerine ait oldu. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, devlet üniversitelerinde ortalama 26,71 iken vakıf üniversitelerinde 32,30 olarak belirlendi.
2020-2021 URAP Türkiye sıralamasında Hacettepe Üniversitesi ilk sırada yer aldı; onu ODTÜ, İTÜ, İstanbul, Koç, Gazi, Ankara, Gebze Teknik, Bilkent ve Ege üniversiteleri izledi. Bu üniversiteleri sırasıyla Boğaziçi, Yıldız Teknik, Atatürk, Marmara, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Dokuz Eylül, Erciyes, Selçuk ve Karadeniz Teknik Üniversiteleri takip etti. Türkiye sıralamasında, ilk 20 üniversitenin durumu incelendiğinde, Gazi Üniversitesi, son yıllarda gösterdiği performansla 6'ncı sıraya yükseldi. Gebze Teknik Üniversitesi de son dönemde ilerleme göstererek 8'inci sıraya çıktı. URAP 2020-2021 Türkiye sıralama tablolarına, http://tr.urapcenter.org adresinden ulaşılabilecek.
Üniversitelerin sıralaması şöyle: 1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5. KOÇ ÜNİVERSİTESİ 6. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 7. ANKARA ÜNİVERSİTESİ 8. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 9. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 10. EGE ÜNİVERSİTESİ