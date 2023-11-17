Türkiye'nin en mutlu 10 şehri açıklandı
TÜİK'in araştırmasına göre, Türkiye'nin en mutlu 10 şehri belli oldu. Listenin ilk sırasında 3 tarafı denizle çevrili olan Sinop yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ''Yaşam Memnuiyet Araştırması'' sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu.
İlk sırayı 3 tarafı denizle çevrili olan denizi ve ağaçlarıyla dikkat çeken Sinop aldı.
1 / 12
Mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye’nin en mutlu şehirleri şu şekilde:
2 / 12
Sinop
3 / 12
Afyonkarahisar
4 / 12