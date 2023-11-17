Türkiye'nin en mutlu 10 şehri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ''Yaşam Memnuiyet Araştırması'' sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu.



İlk sırayı 3 tarafı denizle çevrili olan denizi ve ağaçlarıyla dikkat çeken Sinop aldı.