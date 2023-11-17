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Türkiye'nin en mutlu 10 şehri açıklandı

TÜİK'in araştırmasına göre, Türkiye'nin en mutlu 10 şehri belli oldu. Listenin ilk sırasında 3 tarafı denizle çevrili olan Sinop yer aldı.

Türkiye'nin en mutlu 10 şehri açıklandı - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ''Yaşam Memnuiyet Araştırması'' sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu. 

İlk sırayı 3 tarafı denizle çevrili olan denizi ve ağaçlarıyla dikkat çeken Sinop aldı.

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Türkiye'nin en mutlu 10 şehri açıklandı - Resim: 2

Mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye’nin en mutlu şehirleri şu şekilde:

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Türkiye'nin en mutlu 10 şehri açıklandı - Resim: 3

Sinop

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Türkiye'nin en mutlu 10 şehri açıklandı - Resim: 4

Afyonkarahisar

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