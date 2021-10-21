Türkiye’nin en pahalı yolu

Doğu Karadeniz’i Kafkasya’ya bağlayan Karadeniz Sahil Yolu’nun en önemli etabı olan ve yapımına yaklaşık 10 yıl önce başlanan, kendine özgü coğrafi ve toprak yapısı sebebiyle 1. etabı yaklaşık 2 milyar lira ile Karadeniz Bölgesi’nin en pahalı yatırımı olan Ordu Çevre Yolu’nun 2. etabının ise yaklaşık 1 yıl sonra tamamlanması ve hizmete açılması bekleniyor.

6 adet tünel, 11 adet çift köprü, 5 adet tek köprü ve 7 adet kavşaktan oluşan Ordu Çevre yolu ile tünel imalatları tamamlandığında üniversite kavşağından inşaatı süren şehir hastanesine bağlantı da sağlanacak. Trafik sıkıntısını büyük ölçüde azaltan çevre yolu, transit ve şehir için trafiğinin yanında ağır taşıt trafiğini de rahatlatan proje ile 50 dakikalık olan yol yaklaşık 15 dakikaya düştü, ağır vasıtaların geçişleri ise kolaylaştı. Bin 180 metre terzili tüneli ve bin 806 metre uzunluğundaki melet viyadüğü imalatı tamamlandıktan sonra ise bu imalatlar Ordu Çevre yolunu tamamen kent merkezinden dışarıya çıkartarak, sanayi tarafından bağlantısını sağlamış olacak.