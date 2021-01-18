Türkiye'nin en popüler sokak yemekleri açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin tanıtımı kapsamında en güçlü ve en popüler 10 sokak yemeğini açıkladı. Listede vazgeçilmez sokak lezzetlerinden biri olan kokoreçin yer almaması dikkat çekti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım çalışmaları kapsamında Türkiye’nin en güçlü ve en popüler 10 sokak yemeğini belirledi. Türkiye’nin gastronomi merkezi olmasına rağmen sokak yemeklerinin de çok lezzetli olduğu vurgulanan yazıda, “Türk halkı göçebe bir geçmişe sahiptir ve bu, sokak yemek kültürünün ülke genelinde son derece zengin ve popüler olmasının ana nedenlerinden biridir” denildi. İşte en popüler 10 sokak yemek...
Şalgam: 15’inci yüzyılda Osmanlı mutfağında önem kazanmaya başlayan turşu, gelenekle iç içe geçmiş bir sokak yemeğidir. Şalgam, lezzetli ve cesur bir lezzet olup, küçük parçalar halinde doğranmış turşularla birlikte bardaklarda satılmaktadır.