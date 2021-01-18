Türkiye'nin en popüler sokak yemekleri açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım çalışmaları kapsamında Türkiye’nin en güçlü ve en popüler 10 sokak yemeğini belirledi. Türkiye’nin gastronomi merkezi olmasına rağmen sokak yemeklerinin de çok lezzetli olduğu vurgulanan yazıda, “Türk halkı göçebe bir geçmişe sahiptir ve bu, sokak yemek kültürünün ülke genelinde son derece zengin ve popüler olmasının ana nedenlerinden biridir” denildi. İşte en popüler 10 sokak yemek...

