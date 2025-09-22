Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi olarak anılıyordu... İş makineleri girdi!

'KORKACAĞIMIZ, ÇEKİNECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK'

Tekirdağ Emniyet Müdürü Metin Turanlı, "Özellikle bu mahalleyle ilgili kötü alışkanlıklar anlamında, bağımlılıkla ilgili, insanlarımızı rahatsız eden konularla ilgili biz işimizi zaten yapıyoruz. Bu konuyla ilgili yüzde 633 düzeyinde daha fazla bu mahalledeyiz. Burada nerede bir metruk bina varsa, hepsini tek tek yıkacağız. Nerede bir duvar zulası varsa, tuğlalardan oluşturulmuş, adeta dükkan rafı gibi oluşturulmuş nerede bir zula varsa, sokak üstlerinde bunları sıvayacağız. Nerede bir ahlaksız ve toplumun rencide olacağı yazı varsa bunların her birini beyaz sayfa açma adına sileceğiz, sildireceğiz. Hep beraber, Çorlu Belediyesi ile beraber, burada daha yakın duracağız, daha içinde olacağız. Korkacağımız, çekineceğimiz hiçbir şey yok. Memleketin birçok yerinde çalışmış ve buradaki Roman kardeşlerimizi, evlatlarımızı, kızlarımızı görmüş bir insan olarak çekinecek, korkulacak, ulaşılamayacak bir yer olmadığını, gayet rahat bilen bir insan olarak söylüyorum. Tüm arkadaşlarımızla beraber en az ayda bir defa böyle sosyal temas, sosyal dokunuş yapmak üzere burada olacağız. O aradaki süreç içerisinde çalışmalarımızı ölçeceğiz, tartacağız, değerlendireceğiz" dedi.