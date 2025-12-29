Türkiye'nin en ucuz ve en pahalı şehirleri belli oldu

TÜİK, 2024 yılı bölgesel satın alma gücü paritesini açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin 2024 yılında fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölgesi 112,6 ile TR10 (İstanbul), en düşük bölgesi ise 91,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu. Bu endeks değerleri, TR10 (İstanbul)'un Türkiye ortalamasına göre yüzde 12,6 pahalı, TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)'ün ise yüzde 8,5 daha ucuz olduğunu gösterdi.