Türkiye'nin en ucuz ve en pahalı şehirleri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, konuttan gıdaya, giyimden ulaşıma Türkiye'nin en pahalı ve en ucuz şehirleri belli oldu. 2024 yılında fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölge İstanbul oldu.
TÜİK, 2024 yılı bölgesel satın alma gücü paritesini açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin 2024 yılında fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölgesi 112,6 ile TR10 (İstanbul), en düşük bölgesi ise 91,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu. Bu endeks değerleri, TR10 (İstanbul)'un Türkiye ortalamasına göre yüzde 12,6 pahalı, TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)'ün ise yüzde 8,5 daha ucuz olduğunu gösterdi.
Gıda ve alkolsüz içecekler ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 106 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale)'de gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 95,1 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu.
Giyim ve ayakkabı ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 108,4 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale)'de gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 87,1 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.
KONUTTA EN PAHALI BÖLGE İSTANBUL OLDU
Konut ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 147,3 ile TR10 (İstanbul)'da gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 73,8 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.