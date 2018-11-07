Türkiye’nin en uzun ömürlü insanları Gölköy’de yaşıyor
Ordu'nun Gölköy ilçesinde ortalama yaşam süresinin 82 yıl olarak belirlenmesinin ardından bilimsel araştırmalar başlatıldı.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde ortalama yaşam süresinin 82 yıl olarak belirlenmesinin ardından bilimsel araştırmalar başlatıldı.
Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, Akdeniz Üniversitesi'nce yapılan araştırmada, 'Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nın çıkarıldığını, Türkiye'nin en uzun ömürlü ve sağlıklı 10 yeri arasında gösterilen Gölköy ilçesinde bilim insanlarının çalışmaları olduğunu belirtti. Mert, "Bu çalışmaların sonuçlarına göre, uzun ömürlü olunması, iklim koşullarından diyebiliriz. Tabiat ve coğrafi güzellikler etkiliyor" dedi.
Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü tarafından ‘Türkiye’nin Yaşlanma Atlası’ çıkarıldı. Türkiye’nin en uzun ömürlü ve sağlıklı 10 yeri arasında Ordu’nun Gölköy ilçesi de yer aldı.