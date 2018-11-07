Türkiye’nin en uzun ömürlü insanları Gölköy’de yaşıyor

Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, Akdeniz Üniversitesi'nce yapılan araştırmada, 'Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nın çıkarıldığını, Türkiye'nin en uzun ömürlü ve sağlıklı 10 yeri arasında gösterilen Gölköy ilçesinde bilim insanlarının çalışmaları olduğunu belirtti. Mert, "Bu çalışmaların sonuçlarına göre, uzun ömürlü olunması, iklim koşullarından diyebiliriz. Tabiat ve coğrafi güzellikler etkiliyor" dedi.