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  3. 07 Kasım 2018 13:31

Türkiye’nin en uzun ömürlü insanları Gölköy’de yaşıyor

Ordu'nun Gölköy ilçesinde ortalama yaşam süresinin 82 yıl olarak belirlenmesinin ardından bilimsel araştırmalar başlatıldı.

Türkiye’nin en uzun ömürlü insanları Gölköy’de yaşıyor

Ordu'nun Gölköy ilçesinde ortalama yaşam süresinin 82 yıl olarak belirlenmesinin ardından bilimsel araştırmalar başlatıldı.

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Türkiye’nin en uzun ömürlü insanları Gölköy’de yaşıyor

Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, Akdeniz Üniversitesi'nce yapılan araştırmada, 'Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nın çıkarıldığını, Türkiye'nin en uzun ömürlü ve sağlıklı 10 yeri arasında gösterilen Gölköy ilçesinde bilim insanlarının çalışmaları olduğunu belirtti. Mert, "Bu çalışmaların sonuçlarına göre, uzun ömürlü olunması, iklim koşullarından diyebiliriz. Tabiat ve coğrafi güzellikler etkiliyor" dedi.

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Türkiye’nin en uzun ömürlü insanları Gölköy’de yaşıyor

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü tarafından ‘Türkiye’nin Yaşlanma Atlası’ çıkarıldı. Türkiye’nin en uzun ömürlü ve sağlıklı 10 yeri arasında Ordu’nun Gölköy ilçesi de yer aldı.

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Türkiye’nin en uzun ömürlü insanları Gölköy’de yaşıyor

Türkiye’de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Gölköy ilçesinde ortalama yaşam süresinin 82 yıl olarak belirlenmesinin ardından, ilçede bilimsel araştırmalar da başlatıldı. İlçede yer alan kabristanlıkta yer alan mezar taşları da ölüm yaşı oranının yüksek olduğuna dikkat çekti.

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