Türkiye'nin en uzun süren tapu davasından karar çıktı
Manisa'da bundan tam 71 yıl önce 1953 yılında açılan, mağdurun da avukatın da hayatını kaybettiği ve bugüne kadar 30'dan fazla hakimin değiştiği Türkiye'nin en uzun tapu davası 71 yıl sonra sonuçlandı...
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1953 yılında 1953/316 dava esas numarasıyla 1998 yılında vefat eden Hüseyin Uzan tarafından açılan dava, yaklaşık 300 dönüm araziyi kapsıyor.
Hüseyin Uzan gibi toplamda 99 davacı ve 221 davalının bulunduğu dava, yıllar boyunca yaklaşık 30 hâkimin değişmesine neden oldu.
Alaşehir'in Killik, Çakırcaali ve Ilgınköy mahallelerindeki parsellerle ilgili davada, Salihli Kadastro Mahkemesi 27 Kasım 2024 tarihinde kararını verdi. Mahkeme, Hüseyin Uzan'ın dava konusu olan 22 dönüm araziyi Hüseyin Uzan'ın mirasçıları adına tescil etti.
Davanın tarafları, yıllar boyunca arazilerinde tasarruf yapamadıklarını ve belirsizliğin kendilerini zor durumda bıraktığını ifade etti. Konuyla ilgili konuşan davacı aile üyeleri, "71 yıl boyunca kredi kullanamadık, teminat veremedik. Arazimizi istediğimiz gibi kullanamıyor, ileriye dönük yatırım yapamıyorduk. Şimdi nihayet rahat bir nefes aldık. Babamız, annemiz öldü. Bu dava 1953 yılında açılmış, avukatımız öldü. Dava bize kaldı, çok şükür aldık" dedi.