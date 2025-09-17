  1. Anasayfa
  4. Türkiye’nin en uzun ve en geniş tek tünelinde geri sayım başladı

Hatay’da Amanos Dağları’nı tünellerle aşarak İskenderun ve Antakya’yı birbirine bağlayacak olan Belen-Topboğazı Otoyolu Tüneli’nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kaynak: İHA
Türkiye’nin en güneyinde yer alan ve asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay’da depremin izleri ihya ve inşa çalışmalarıyla siliniyor. 

Türkiye ve Suriye arasındaki ticari kavşaklardan olan Hatay’da yer alan Amanos Dağları da uzun yıllardır sürücülerin korkulu rüyaları arasında. 

Milli bütçeyle yapılan en büyük yatırımlardan olan Belen-Topboğazı Otoyolu Tüneli inşasına 15 Nisan 2024 tarihinde başlanmış ve projeyle birlikte zorlu Amanos Dağları'nın 8 bin 5 metre uzunluk ve 17 metre genişlik tünelle aşılması planlanmıştı. 

Türkiye’de en uzun ve en geniş tek tünel olma özelliğini taşıyan tünelde; Hatay Valisi Mustafa Masatlı incelemelerde bulunarak açıklama yaptı.

