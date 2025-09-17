Türkiye’nin en uzun ve en geniş tek tünelinde geri sayım başladı

Milli bütçeyle yapılan en büyük yatırımlardan olan Belen-Topboğazı Otoyolu Tüneli inşasına 15 Nisan 2024 tarihinde başlanmış ve projeyle birlikte zorlu Amanos Dağları'nın 8 bin 5 metre uzunluk ve 17 metre genişlik tünelle aşılması planlanmıştı.