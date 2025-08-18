Türkiye'nin en yoksul ve zenginlerinin yaşadıkları iller belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ilk kez yayımladığı "Sosyoekonomik Seviye" istatistikleri ile Türkye'de sosyoekonomik zenginliğin en yüksek olduğu iller belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenini yayımladı. Bülten, hane halklarının sosyal ve ekonomik statüsünün birlikte ele alındığı bir ölçüm aracı olarak tanımlandı.
Çalışmada idari kayıtlar kullanılarak, ülkedeki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için sosyoekonomik seviye skoru hesaplandı. Hesaplamalarda 2022, 2023 ve 2024 yılı verileri kullanılırken referans dönemi orta yıl olan 2023 olarak adlandırıldı.
Sosyoekonomik seviye (SES), hanehalklarının sosyal ve ekonomik statüsünün birlikte ele alındığı bir ölçüm aracı olarak tanımlanmaktadır. SES, hanehalkını oluşturan fertlerin gelir seviyesi, ortalama eğitim süresi ve meslek bilgilerine göre hesaplanmaktadır. Çalışmada idari kayıtlar kullanılarak ülkemizdeki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için SES skoru hesaplanmıştır. İl ve ilçe seviyesinde toplulaştırılan sonuçlar bu haber bülteni ile ilk kez resmi istatistik olarak paylaşılmaktadır.
Hanehalklarının %1,1'i sosyoekonomik seviye gruplarına göre en üst seviyede yer aldı
Sosyoekonomik seviye gruplarına göre; Türkiye'deki hanehalklarının %1,1'i en üst seviyede, %11,0'ı üst seviyede, %16,4'ü üst altı seviyede, %19,7'si üst orta seviyede, %16,5'i alt orta seviyede, %18,6'sı alt seviyede, %16,7'si ise en alt seviyede yer aldı.