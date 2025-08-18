Türkiye'nin en yoksul ve zenginlerinin yaşadıkları iller belli oldu

Sosyoekonomik seviye (SES), hanehalklarının sosyal ve ekonomik statüsünün birlikte ele alındığı bir ölçüm aracı olarak tanımlanmaktadır. SES, hanehalkını oluşturan fertlerin gelir seviyesi, ortalama eğitim süresi ve meslek bilgilerine göre hesaplanmaktadır. Çalışmada idari kayıtlar kullanılarak ülkemizdeki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için SES skoru hesaplanmıştır. İl ve ilçe seviyesinde toplulaştırılan sonuçlar bu haber bülteni ile ilk kez resmi istatistik olarak paylaşılmaktadır.