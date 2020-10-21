Türkiye'nin en yükseği! Dev projede son 34 metre kaldı

''NİSANDA ENERJİ ÜRETMEYE BAŞLAYACAĞIZ''





Yusufeli Baraj projesini inşa eden Limak Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, baraj inşaatının hızla devam ettiğini söyledi. Özdemir, "Gövdede beton kaplama işlemi sürüyor. Baraj gövdesi bu yılın sonunda tamamlanacak. Ardından tıkaç betonu ve su tutma işlemine başlayacağız. Su tutma işleminin belli bir seviyeye gelmesini bekleyeceğiz. Şu anda makine ekipmanlarını yapan Avusturya firması da hızla çalışmaktadır. Bizimle koordinasyon içerisinde bu çalışmaları yürütüyorlar. Su altında kalan yolların yeni hali bitirilirse gelecek yılın nisan ayından itibaren suyu tutacağız ve enerji üretimine başlamış olacağız" dedi.