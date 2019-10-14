Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasına ziyaretçi akını
Artvin'deki doğa harikası Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen Cam Seyir Terası, Ekim ayı itibariyle 29 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Artvin'deki Hatila Vadisi Milli Parkı'nda geçtiğimiz yıllarda yaptırılan, Türkiye'nin en yüksek cam seyir terası, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
2016 yılının Ekim ayında hizmete giren ve il merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde 490 metre rakımda, Hatila Deresi'nden 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen seyir terası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı.
Kaya birleşim noktasından 15 metrelik mesafeye uzanan cam seyir terası, 7 metre uzunlukta ve 7,5 metre genişliğe sahip.