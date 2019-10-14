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  3. 14 Ekim 2019 11:45

Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasına ziyaretçi akını

Artvin'deki doğa harikası Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen Cam Seyir Terası, Ekim ayı itibariyle 29 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasına ziyaretçi akını

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Artvin'deki Hatila Vadisi Milli Parkı'nda geçtiğimiz yıllarda yaptırılan, Türkiye'nin en yüksek cam seyir terası, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

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Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasına ziyaretçi akını

2016 yılının Ekim ayında hizmete giren ve il merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde 490 metre rakımda, Hatila Deresi'nden 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen seyir terası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı.

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Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasına ziyaretçi akını

Kaya birleşim noktasından 15 metrelik mesafeye uzanan cam seyir terası, 7 metre uzunlukta ve 7,5 metre genişliğe sahip.

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Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasına ziyaretçi akını

Yaklaşık 50 metrekare genişliğinde cam alana sahip seyir terası, son baharla birlikte ziyaretçilerinin akınına uğruyor.

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