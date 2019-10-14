Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasına ziyaretçi akını

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Artvin'deki Hatila Vadisi Milli Parkı'nda geçtiğimiz yıllarda yaptırılan, Türkiye'nin en yüksek cam seyir terası, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.