Türkiye'nin en yüksek köprüsü açılıyor! 5 saatlik yol 2 saate inecek

5 SAATLİK YOL 2 SAATE DÜŞÜYOR

Karaismailoğlu, söz konusu proje ile Van’dan Siirt -Pervari arasındaki seyahat süresinin 5 saatten 2 saate düşeceğini açıklayarak, projenin terör örgütünün bölgede faaliyet göstermesini engelleyeceği için terör örgütü tarafından tehditlerle engellenmeye çalışıldığını anlattı. Karaismailoğlu, “Yol, ticaret yapmak için olduğu kadar insanları birleştirmek için, kardeşliği, birliği, beraberliği pekiştirmek için yapılır. Yol, medeniyet için yapılır, gelecek nesiller için yapılır. Terör örgütleri de bu birliği, bu kardeşliği, daha medeni güçlü bir Türkiye’yi istemedikleri için bu projenin hayata geçmesine engel olmak istiyor. Çünkü, yolunuz yoksa, eliniz kolunuz bağlı demektir. Yolunuz yoksa; ulaşamıyorsanız, erişemiyorsanız muasır medeniyetten bahsedemezsiniz. Turizmden, ticaretten bahsedemezsiniz. Bırakın küresel ölçekte rekabet etmeyi, kendi insanınızın refahını bile sağlayamazsınız. 11 Temmuz’da hizmete girecek bu proje de bölgede hem ekonomik kalkınmayı sağlayacak hem de birliği beraberliği artıracak” dedi.