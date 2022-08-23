Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İşte zirvedeki şehir...
Bir internet sitesinin paylaştığı, şehirlerin IQ ortalamalarını gösteren listeye göre Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu.
Bir internet sitesinin paylaştığı, şehirlerin IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki şehir belli oldu.
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Zekâ seviyelerini merak eden vatandaşların girip çeşitli soruları cevaplandırarak IQ ortalamalarını ölçebileceği sitenin dün paylaştığı bir liste, sosyal medyada gündem oldu.
İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri...
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20. Denizli - 102,14
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19. Rize - 102,32
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