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Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İşte zirvedeki şehir...

Bir internet sitesinin paylaştığı, şehirlerin IQ ortalamalarını gösteren listeye göre Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu.

Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İşte zirvedeki şehir... - Resim: 1

Bir internet sitesinin paylaştığı, şehirlerin IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki şehir belli oldu.

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Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İşte zirvedeki şehir... - Resim: 2

Zekâ seviyelerini merak eden vatandaşların girip çeşitli soruları cevaplandırarak IQ ortalamalarını ölçebileceği sitenin dün paylaştığı bir liste, sosyal medyada gündem oldu. 

İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri...

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Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İşte zirvedeki şehir... - Resim: 3

20. Denizli - 102,14

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Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İşte zirvedeki şehir... - Resim: 4

19. Rize - 102,32

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