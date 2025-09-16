Türkiye'nin eşsiz doğa harikasındaki ''konteynerkondu'' işgali ''pes'' dedirtti
Türkiye'nin tatil cenneti Antalya'da doğa harikası Acısu Nehri'nin Belek ve Boğazkent sınırındaki 2 kenarı, konteyner tarzı onlarca kaçak yapıyla işgal edildi. Kaçak yapı yapanların, evlerine bahçe yaptıkları da görüldü.
Kaynak: DHA
Antalya'da pandemi sonrasında popüler olan konteyner kaçak yapıların sayıları hızla artmaya devam ediyor.
1 / 15
Tarım arazileri ve kentteki sahil kesimine yakın bölgeler ile nehir kenarlarını işgal eden kaçak konteyner yapılar dikkat çekiyor.
2 / 15
'Gecekondu' tarzındaki kaçak konteyner işgalinin en ciddi yaşandığı bölgelerden biri de Acısu Nehri'nin denize döküldüğü bölgelere yakın kesimleri oldu.
3 / 15
Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi sınırlarından geçen, Belek ile Boğazkent turizm merkezlerinin arasından Akdeniz'e dökülen Acısu Nehri’nin kenarları, onlarca kaçak konteyner yapıyla işgal edilmiş durumda.
4 / 15