  4. Türkiye'nin eşsiz doğa harikasındaki ''konteynerkondu'' işgali ''pes'' dedirtti

Türkiye'nin tatil cenneti Antalya'da doğa harikası Acısu Nehri'nin Belek ve Boğazkent sınırındaki 2 kenarı, konteyner tarzı onlarca kaçak yapıyla işgal edildi. Kaçak yapı yapanların, evlerine bahçe yaptıkları da görüldü.

Kaynak: DHA
Antalya'da pandemi sonrasında popüler olan konteyner kaçak yapıların sayıları hızla artmaya devam ediyor.

Tarım arazileri ve kentteki sahil kesimine yakın bölgeler ile nehir kenarlarını işgal eden kaçak konteyner yapılar dikkat çekiyor. 

'Gecekondu' tarzındaki kaçak konteyner işgalinin en ciddi yaşandığı bölgelerden biri de Acısu Nehri'nin denize döküldüğü bölgelere yakın kesimleri oldu.

Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi sınırlarından geçen, Belek ile Boğazkent turizm merkezlerinin arasından Akdeniz'e dökülen Acısu Nehri’nin kenarları, onlarca kaçak konteyner yapıyla işgal edilmiş durumda. 

