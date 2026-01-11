Türkiye'nin eşsiz lezzeti lahmacun da artık zengin yemeği oldu; artık evde yapmak bile pahalı
Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlar en çok gıda fiyatlarını etkilerken Research İstanbul 2025 yılı Lahmacun Endeksi'ne göre, Türkiye'nin eşsiz sokak lezzeti lahmacun fiyatları resmi enflasyon rakamlarını da geride bıraktı.
Research İstanbul tarafından hazırlanan 2025 yılı Lahmacun Endeksi (LE) verileri yayımlandı. Araştırma sonuçları, Türkiye’nin en popüler sokak lezzetlerinden biri olan lahmacunun, hem dışarıda yenildiğinde hem de evde yapıldığında resmi enflasyon rakamlarının üzerinde bir fiyat artışı gösterdiğini ortaya koydu.
2025 yılı verilerine göre lahmacun fiyatları, bir yıl içerisinde yıllık bazda yüzde 32,34 oranında artış gösterdi. Bu yükselişle birlikte lahmacunun fiyatı resmi enflasyon oranlarını aşmış oldu.
Aralık 2024’te Türkiye genelinde 103 lira 9 kuruş olan ortalama lahmacun fiyatı, Aralık 2025 itibarıyla 136 lira 33 kuruşa yükseldi.
Bu fiyatlanmayla birlikte sadece son 1 yıl içerisinde ortalama lahmacun fiyatına toplamda 33 lira 24 kuruş zam gelmiş oldu.