Türkiye'nin eşsiz lezzeti lahmacun da artık zengin yemeği oldu; artık evde yapmak bile pahalı

Research İstanbul tarafından hazırlanan 2025 yılı Lahmacun Endeksi (LE) verileri yayımlandı. Araştırma sonuçları, Türkiye’nin en popüler sokak lezzetlerinden biri olan lahmacunun, hem dışarıda yenildiğinde hem de evde yapıldığında resmi enflasyon rakamlarının üzerinde bir fiyat artışı gösterdiğini ortaya koydu.