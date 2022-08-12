Türkiye'nin fabrika gibi okulu: 3 milyon ciro elde etti

Okullarının kısa vadeli hedeflerine ulaştığını ifade eden Sunar, "Uzun vade de 5 trilyonluk ciro için birçok faaliyet kolunda iş üretmeyi hedeflemektedir. Okulumuz bünyesinde 6 usta öğretici, 2 öğretmen ve 26 öğrenci faal olarak çalışmaktadır. Ayrıca okulumuzda alt sınıf 60`a yakın öğrencimiz montaj hattımızda çalışmaktadır. Mobilya, metal ve elektrik bölümlerimiz döner sermaye dahilinde üretim yapmaktadır. Ders aletleri yapım merkezi ile gerçekleştirdiğimiz protokoller dahilinde tüm bölgeye okul sıra masası, dolap, öğretmen kürsü ve sandalyesini üretmekteyiz" dedi.