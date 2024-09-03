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Türkiye'nin flamingo cennetinden kahreden görüntüler

Konya'da ''flamingo cenneti'' olarak bilinen Küçük Göl, bölgedeki yer altı suyunun bilinçsiz kullanılması ve iklim değişikliği nedeniyle kurudu.

Türkiye'nin flamingo cennetinden kahreden görüntüler - Resim: 1

Konya'nın Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün yakınında, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen 860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü'nün bitişiğindeki Küçük Göl, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. 

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Türkiye'nin flamingo cennetinden kahreden görüntüler - Resim: 2

Göl, flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor. 

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Türkiye'nin flamingo cennetinden kahreden görüntüler - Resim: 3

Gölün beslenme kaynakları ise yer altı suyu, Değirmenözü Çayı ile çevredeki küçük derelerden oluşuyor. 

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Türkiye'nin flamingo cennetinden kahreden görüntüler - Resim: 4

Kuşların üreme alanlarının da bulunduğu göl, 2020 yılında da suların azalmasına bağlı olarak 'Artemia salina' bakterisi nedeniyle pembeye büründü.

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