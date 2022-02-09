Türkiye'nin flamingo cennetine 2 bin 500 kamyon kar taşındı
Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve flamingo cenneti olarak bilinen Tuz Gölü'nde su seviyesi, kar yağışının etkisiyle yükselmeye başladı.
Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarındaki Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için 'kapalı göl' özelliği taşıyor.
Ülkenin tuz ihtiyacının büyük oranda karşılandığı gölde, çoğu flamingo olan kuşların göç yolunda bulunmasından dolayı da birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında konaklıyor.
SU SEVİYESİ YÜKSELMEYE BAŞLADI
Aksaray, Ankara ve Konya bölgesinde yağışlar sonrası eriyen karların beslediği kanallardan suların göle ulaşmasıyla su seviyesi, yükselmeye başladı.
Aksaray Belediyesi de şehir merkezinden temizlenen karları, Tuz Gölü havzasını besleyen kanallara döküldü.
2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI
10 gün boyunca sürdürülen çalışmalar sonucu 2 bin 500 kamyon kar, şehir merkezinden iş makineleriyle kanallara taşındı.
"SON 20 YILIN EN YÜKSEK KAR YAĞIŞI"
Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, geçen yıl flamingo yavrularının öldüğünü hatırlatarak, "İç Anadolu Bölgesi, son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldı. Bu yağan karı iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen yıl kuraklık nedeniyle Tuz Gölü'nde flamingo yavruları ölmüştü. Bu olay Türkiye’de herkesi üzmüştü" diye konuştu.