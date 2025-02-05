Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı hastanedeki tahribat böyle görüntülendi

İsrail, 7 Ekim 2023’te başlattığı Gazze saldırılarını 19 Ocak’a kadar aralıksız sürdürdü. Yerleşim yeri, pazar, okul, balıkçı teknesi ve hastaneleri hedef alan İsrail güçleri Gazze’de 47 binden fazla kişinin ölümüne 111 binden fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu. İsrail, 15 ay süren şiddetli bombardımanı ve saldırılarında Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi’ni de hedef aldı. Uluslararası hukuk ve normları yok sayan İsrail, hastaneyi kışlaya çevirdi.