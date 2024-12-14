Türkiye'nin gerçek ''Atlantis''ine 14 yıl sonra kar yağdı
Sivas’ta 2010 yılında tamamen su tutan Pusat Barajı'nın altında kalan Pusat köyü kuraklık nedeniyle yeniden ortaya çıkarken boşaltılan köy 14 yıl sonra da kar altında kaldı.
Kaynak: İHA
Sivas’ta yapımına 2006 yılında başlanan Pusat Barajı, 2010 yılında tamamen su tuttu. Baraj için taşınan eski Pusat köyü de tamamen sular altında kaldı. İçme suyu ve tarımsal sulamada büyük önem arz eden Pusat Barajı, 2024 yılında yaşanan kuraklıkla beraber su kaybı yaşadı.
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Yaklaşık 14 yıl önce sular altında kalan eski Pusat köyü, suların çekilmesiyle birlikte yeniden gün yüzüne çıktı.
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2010 yılından bu yana sular altında olan köye, bu yıl ilk defa kar yağdı.
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Bölgede etkili olan kar yağışından nasibini alan eski Pusat köyü, 14 yıl sonra ilk defa kar altında kaldı.
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