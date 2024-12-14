Türkiye'nin gerçek ''Atlantis''ine 14 yıl sonra kar yağdı

Sivas’ta yapımına 2006 yılında başlanan Pusat Barajı, 2010 yılında tamamen su tuttu. Baraj için taşınan eski Pusat köyü de tamamen sular altında kaldı. İçme suyu ve tarımsal sulamada büyük önem arz eden Pusat Barajı, 2024 yılında yaşanan kuraklıkla beraber su kaybı yaşadı.