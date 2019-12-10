Türkiye'nin gizemli gölü görüntülendi

Öte yandan köylüler tarafından kutsal olarak görülen göl romatizma ağrılarına ise son veriyor. Gölün bulunduğu ve bin 100 kişinin yaşadığı Söğütlü Mahallesinde romatizma hastalığı olan hiç kimse bulunmuyor. Hakkında birçok efsane olan göl hakkında en çok bilinen efsane ise şöyle:

