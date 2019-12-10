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  3. 10 Aralık 2019 10:18

Türkiye'nin gizemli gölü görüntülendi

Erzurum'da bulunan ve eksi 30`da bile donmayan Balıklı Göl`ün gizemi yıllardır çözülemiyor. Adı efsanelerle ün kazanan gölde ölen balıklar ise özel mezarlıklara defnediliyor.

Türkiye'nin gizemli gölü görüntülendi

Erzurum'da bulunan ve eksi 30`da bile donmayan Balıklı Göl`ün gizemi yıllardır çözülemiyor. Adı efsanelerle ün kazanan gölde ölen balıklar ise özel mezarlıklara defnediliyor. Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesinde yer alan balıklı göl gizemli haliyle dikkat çekiyor.

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Türkiye'nin gizemli gölü görüntülendi

Kaynağı bulunamayan gölün suyu temizlenmek için boşaltılsa dahi su topraktan yeniden yükselmeye başlıyor. Kutsal sayılan göl soğuğun başkenti olarak bilinen Erzurum'un ayazında dahi donmuyor.

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Türkiye'nin gizemli gölü görüntülendi

Gölün çevresinde bulunan akarsular ve dereler eksi 5'lerde dahi donarken gizemli gölün sıcaklığı 18 dereceden aşağı düşmüyor. Balık tutmanın yasak olduğu köyde çeşitli hastalıklardan ölen balıklar ise gölün hemen yanına yapılan özel mezarlıklara defnediliyor.

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Türkiye'nin gizemli gölü görüntülendi

Öte yandan köylüler tarafından kutsal olarak görülen göl romatizma ağrılarına ise son veriyor. Gölün bulunduğu ve bin 100 kişinin yaşadığı Söğütlü Mahallesinde romatizma hastalığı olan hiç kimse bulunmuyor. Hakkında birçok efsane olan göl hakkında en çok bilinen efsane ise şöyle:

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