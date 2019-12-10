Türkiye'nin gizemli gölü görüntülendi
Erzurum'da bulunan ve eksi 30`da bile donmayan Balıklı Göl`ün gizemi yıllardır çözülemiyor. Adı efsanelerle ün kazanan gölde ölen balıklar ise özel mezarlıklara defnediliyor.
Erzurum'da bulunan ve eksi 30`da bile donmayan Balıklı Göl`ün gizemi yıllardır çözülemiyor. Adı efsanelerle ün kazanan gölde ölen balıklar ise özel mezarlıklara defnediliyor. Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesinde yer alan balıklı göl gizemli haliyle dikkat çekiyor.
Kaynağı bulunamayan gölün suyu temizlenmek için boşaltılsa dahi su topraktan yeniden yükselmeye başlıyor. Kutsal sayılan göl soğuğun başkenti olarak bilinen Erzurum'un ayazında dahi donmuyor.
Gölün çevresinde bulunan akarsular ve dereler eksi 5'lerde dahi donarken gizemli gölün sıcaklığı 18 dereceden aşağı düşmüyor. Balık tutmanın yasak olduğu köyde çeşitli hastalıklardan ölen balıklar ise gölün hemen yanına yapılan özel mezarlıklara defnediliyor.