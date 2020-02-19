Türkiye'nin gizli cenneti koruma altına alındı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan ve Dünyada nadir görülen sırt tipi travertenler, SİT alanı ilah edilerek Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan ve Dünyada nadir görülen sırt tipi travertenler, SİT alanı ilah edilerek Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Bakırcıoğlu köyündeki Bakırcıoğlu Höyüğü, içinde barındırdığı romatizmal ve cilt hastalıklarına iyi geldiği düşünülen kükürtlü sıcak suyu, mağaraları ve Dünyada nadir görülen sırt tipi traverten oluşumları nedeniyle koruma altına alındı.