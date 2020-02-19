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  3. 19 Şubat 2020 12:39

Türkiye'nin gizli cenneti koruma altına alındı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan ve Dünyada nadir görülen sırt tipi travertenler, SİT alanı ilah edilerek Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Türkiye'nin gizli cenneti koruma altına alındı

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Türkiye'nin gizli cenneti koruma altına alındı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan ve Dünyada nadir görülen sırt tipi travertenler, SİT alanı ilah edilerek Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

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Türkiye'nin gizli cenneti koruma altına alındı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Bakırcıoğlu köyündeki Bakırcıoğlu Höyüğü, içinde barındırdığı romatizmal ve cilt hastalıklarına iyi geldiği düşünülen kükürtlü sıcak suyu, mağaraları ve Dünyada nadir görülen sırt tipi traverten oluşumları nedeniyle koruma altına alındı.

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Türkiye'nin gizli cenneti koruma altına alındı

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan potansiyel SİT alanlarına ilişkin ilan, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

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