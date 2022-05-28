Türkiye'nin gizli cenneti mendereslerden kartpostallık görüntüler

Tatvan'dan Hizan'a aracıyla giden vatandaşlardan Ziver Olcay, sarı düğün çiçekleriyle renklenen Güzeldere Vadisi'nin dikkatlerini çektiğini belirterek, “Hizan'a gidiyorduk. Güzeldere Vadisinde sapsarı açan çiçekleri gördük, arabamızı durdurduk fotoğrafladık, gezdik. Çok güzel harika bir ortam var, harika bir güzellik var. Herkesin gelip görmesini istiyoruz” dedi.