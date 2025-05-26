Türkiye'nin gizli cennetinde büyük panik: Turistler ve vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı
Türkiye'nin hem yerli hem de yabancı turist akınına uğrayan Karadeniz'in cenneti Amasra'yı fırtına vurdu. Hem vatandaşlar hem turistler panikle kaçıştı...
Kaynak: İHA
Son yıllarda hem yerli hem de yabancı turistlerin akın ettiği ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın "Çeşm-i Cihan" olarak nitelendirdiği Bartın'ın Amasra ilçesinde akşam saatlerinde fırtına çıktı.
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Yaklaşık 30 dakika süren fırtına, tozu dumana kattı. . Fırtına esnasında ise bölgedeki işletmeler ve ilçede gezen turistler zor anlar yaşadı. Rüzgarda yürümekte zorlanan turistler, toz bulutlarını görünce panikle sağa sola kaçıştı.
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Şiddetli fırtınada saksı, demir barikatlar, duba, çöp kutuları ve reklam tabeleları yıkılırken, bazıları yerde sürüklendi.
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Fırtınaya denizde yakalanan tur tekneleri de, şiddetli rüzgar ve dev dalgalar nedeniyle rotalarını limana çevirdi.
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