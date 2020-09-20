Türkiye'nin gizli cennetindeki bu şelaleler keşfedilmeyi bekliyor

Köyde yaşayanları bu bölgeyi “Bal Kayası” olarak bildiğini söyleyen Zafer Köyü Muhtarı Vasfi Yaman, “Burada daha önce Rumlar ve Cenevizlilerin yaşadığını biliyoruz. Ayrıca kanyonun üst bölümünde gemi halkaları olduğunu biliyoruz. Ama koruma altına alınmadığı için hepsi defineciler tarafından talan edildi.