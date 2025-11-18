Türkiye'nin gök vatanını koruyacak yerli füzesi SİPER1’den tarihi başarı: Otonom atışta 12'den vurdu

Görgün, sistemin kritik alt bileşenlerinin yerli ve millî imkanlarla geliştirildiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu başarı, gök vatanımızın güvenliğine atılan stratejik bir imzadır. ASELSAN’ın radar, komuta kontrol ve sensör yetenekleri; ROKETSAN’ın füze ve harp başlığı mühendisliği ile Hava Kuvvetlerimizin tecrübesi mükemmel bir uyum içinde birleşti. SİPER, yalnızca bir savunma sisteminin adı değil; milletimizin iradesini ve bağımsızlığını koruyan çelikten bir sözdür."