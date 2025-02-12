Türkiye'nin göklerdeki yeni gücü: GÖKDOĞAN hedefi tam 12'den vurdu

‘GÖKDOĞAN, GÜCÜMÜZÜ PERÇİNLEYEN STRATEJİK BİR ADIM’

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Havadan havaya füze yeteneği, hava hakimiyeti ve caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri. GÖKDOĞAN, bu alandaki yerli ve milli gücümüzü perçinleyen stratejik bir adım. Bu başarıda emeği geçen Başta TÜBİTAK SAGE olmak üzere tüm kurumlarımızı, mühendislerimizi ve sanayimizi tebrik ediyorum. Güçlü Ar-Ge, güçlü iş birliği, güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı. (DHA)