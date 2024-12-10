Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Bayraktar TB2'den bir rekor daha
Türkiye'nin ilk milli SİHA'sı Bayraktar TB2, 1 milyon uçuş saatini aşarak yeni bir rekora imza attı.
Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA (silahlı insansız hava aracı), 1 milyon uçuş saatini başarıyla tamamlayarak önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
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Bayraktar TB2 SİHA, böylece envantere girdiği 2014’ten bu yana geçen 10 yıllık süreçte gökyüzünde 1 milyon saati aşan ilk milli hava aracı oldu.
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Bayraktar TB2 SİHA’lar, 1 milyon saatlik uçuş süresi boyunca gökyüzünde yaklaşık 150 milyon kilometre mesafe katetti.
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Milli SİHA’lar gökyüzündeki bu uzun yolculuk sırasında 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini 3 bin 742 kez dolaşmaya eş değer bir mesafeye ulaştı.
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