Türkiye'nin gökyüzündeki gururu yerli SİHA ANKA III acil iniş yaptı
Konya'daki Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı sırasında havalanan insansız hava aracımız ANKA III boş araziye kontrollü acil iniş yaptı.
Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitim tatbikatı sırasında ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA) kontrollü olarak boş bir araziye acil iniş yaptı. 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi tatbikatı kapsamında uçuş yapan, ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA), saat 19.00 sıralarında üssün yakınındaki Bosna Hersek Mahallesi'ndeki boş araziye kontrollü olarak acil iniş gerçekleştirdi. İHA'nın iniş yapmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve asker sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, "ANKA III, Anadolu Kartalı 2025 Uluslararası Tatbikatı kapsamında bugün gerçekleştirilen test uçuşu esnasında saat 19.16’da kontrollü acil iniş gerçekleştirilmiştir. Yaşanan olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmamış, söz konusu olayda kimse yaralanmamıştır. Uçuş güvenliği protokolleri tam zamanında devreye alınıştır. Teknik ekiplerimiz olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi için saha çalışmalarına ve olayın sebeplerine ilişkin incelemelere başlamıştır" ifadelerine yer verildi. Konya Valiliğinden yapılan açıklamada da, "25 Haziran 2025 tarihinde, Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı esnasında ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA), Selçuklu ilçemiz sınırlarında boş bir araziye kontrollü acil iniş yapmıştır. Tüm ilgili birimlerimizce gerekli önlemler alınmış olup, teknik inceleme devam etmektedir" denildi.
23 Haziran'da başlayan Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi; ABD, Azerbaycan, Katar, Macaristan, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve NATO AWACS ile Türkiye Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının fiilî; Bulgaristan, Brezilya, Malezya, Mali ve Nijerya’nın ise gözlemci statüsünde katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tatbikatta gerçeğe yakın savaş senaryolarıyla icra edilen eğitimde; katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmaları ile birleşik harekâta yönelik eğitim seviyelerinin artırılması hedefleniyor. Tatbikat 4 Temmuz günü sona erecek. (DHA)