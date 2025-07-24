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  4. Türkiye'nin gökyüzündeki yerli gücü KARGU'lar sürü operasyonu kamerada!

Türkiye'nin gökyüzündeki yerli gücü KARGU'lar sürü operasyonu kamerada!

Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) tarafından geliştirilen sürü zekası tabanlı zırh delici ve anti-personel harp başlıkları ile donatılan 6 farklı KARGU platformu, belirlenen hedeflere sürü saldırısını başarıyla tamamladı.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin gökyüzündeki yerli gücü KARGU'lar sürü operasyonu kamerada! - Resim: 1

Türk savunma sanayiinin mühendislik şirketi STM, sürü dron operasyonuna ilişkin yeni görüntü yayımladı. 

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Türkiye'nin gökyüzündeki yerli gücü KARGU'lar sürü operasyonu kamerada! - Resim: 2

Görüntülerde, zırh delici ve anti-personel mühimmat başlığıyla donatılan milli vurucu İHA KARGU’ların aynı anda kalkış yaptığı ve otonom şekilde intikal yaptığı görüldü. 

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Türkiye'nin gökyüzündeki yerli gücü KARGU'lar sürü operasyonu kamerada! - Resim: 3

Kendi aralarında haberleşen KARGU’lar, farklı formasyon uçuşlarının ardından, temsili bir grup personel hedefi ile bir hedef aracı tespit etti.

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Türkiye'nin gökyüzündeki yerli gücü KARGU'lar sürü operasyonu kamerada! - Resim: 4

Anti-personel harp başlığı ile donatılan 3 KARGU, hedef personel grubuna, zırh delici ile donatılan 3 KARGU ise araca eş zamanlı dalış gerçekleştirdi.

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