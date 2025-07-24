Türkiye'nin gökyüzündeki yerli gücü KARGU'lar sürü operasyonu kamerada!
Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) tarafından geliştirilen sürü zekası tabanlı zırh delici ve anti-personel harp başlıkları ile donatılan 6 farklı KARGU platformu, belirlenen hedeflere sürü saldırısını başarıyla tamamladı.
Kaynak: DHA
Türk savunma sanayiinin mühendislik şirketi STM, sürü dron operasyonuna ilişkin yeni görüntü yayımladı.
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Görüntülerde, zırh delici ve anti-personel mühimmat başlığıyla donatılan milli vurucu İHA KARGU’ların aynı anda kalkış yaptığı ve otonom şekilde intikal yaptığı görüldü.
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Kendi aralarında haberleşen KARGU’lar, farklı formasyon uçuşlarının ardından, temsili bir grup personel hedefi ile bir hedef aracı tespit etti.
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Anti-personel harp başlığı ile donatılan 3 KARGU, hedef personel grubuna, zırh delici ile donatılan 3 KARGU ise araca eş zamanlı dalış gerçekleştirdi.
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