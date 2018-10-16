Türkiye'nin gurur günü... İşte en büyük ihracat !
Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracat projelerinden biri olan Denizde İkmal gemisi, Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.
Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracat projelerinden biri olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi (PNFT), Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edildi. Denizde İkmal Gemisi için Karaçi'deki Pakistan Deniz Kuvvetleri Tersanesi'nde düzenlenen teslim törenine, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kaya, STM Genel Müdürü Murat İkinci, STM Karaçi Müdürü Halil Baş ile iki ülkenin askeri yetkilileri katıldı.
Alvi, törende yaptığı konuşmada, geminin Pakistan'da bugüne kadar yapılan en büyük askeri gemi olduğunu söyledi. Kardeş ülke Pakistan ve Türkiye arasında giderek daha da güçlenen iş birliğine dikkati çeken Alvi, bu kapsamda Türkiye'ye ve STM'ye teşekkür etti. Alvi, iki ülke arasındaki iş birliğinin MİLGEM Projesi ile daha da sağlam temele oturacağını kaydetti.
Pakistan Denizde İkmal Gemisi Projesi, 22 Ocak 2013'te C¸in ile girilen rekabet sonucu kazanılarak sözleşmeye bağlandı. Proje, Türk savunma sanayisinde tek kalemde yapılan en büyük ihracat projeleri arasına girdi.
İlk sac kesimi 27 Kasım 2013'te gerçekleştirilen gemi, 19 Ağustos 2016'da dönemin Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in katıldığı törenle denize indirildi. STM'nin ana yüklenici olarak görev yaptığı projede, geminin tasarımı Pakistan Deniz Kuvvetlerinin harekat ihtiyaçlarına istinaden gerçekleştirildi. Tasarımıyla sınıfında bir ilk olan Denizde İkmal Gemisi'nin dizayn faaliyetleri Türkiye'de yürütüldü. Gemi, Pakistan'a gönderilen teknik veri ve malzeme paketleriyle Karaçi Tersanesi'nde ve tersanenin iş gücüyle yapıldı.
Askeri gemi inşası konusunda Pakistan ile Türkiye arasında bir ilk olan proje, savunma ve gemi inşa sanayi alanında örnek ve özgün bir iş birliği olarak dikkati çekiyor.
STM, Pakistan Denizde İkmal Gemisi Projesi kapsamında, dizayn hizmetleri ve malzeme paketi tedarikinin yanı sıra Karac¸i Tersanesi ve Pakistan Deniz Kuvvetleri personeline eğitim ve teknik destek ile entegre lojistik destek hizmetleri de verdi.