Türkiye'nin gurur günü... İşte en büyük ihracat !

Alvi, törende yaptığı konuşmada, geminin Pakistan'da bugüne kadar yapılan en büyük askeri gemi olduğunu söyledi. Kardeş ülke Pakistan ve Türkiye arasında giderek daha da güçlenen iş birliğine dikkati çeken Alvi, bu kapsamda Türkiye'ye ve STM'ye teşekkür etti. Alvi, iki ülke arasındaki iş birliğinin MİLGEM Projesi ile daha da sağlam temele oturacağını kaydetti.