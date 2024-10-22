Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu, yerli insansız savaş uçağımız ANKA III, yerli muhimmat TOLUN ile havalandığı test uçuşunda hedefi 12'den vurdu. Bu tarihi anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
İlk uçuşunun akabinde testlerine hızlı bir şekilde devam eden ANKA III İnsansız Hava Aracı, gerçekleştirdiği mühimmatlı uçuş testinin akabinde bir kez daha havalandı.
Mürted Hava Üssü’nden yerli muhimmt TOLUN ile havalanan Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı ANKA III bir testi daha başarıyla geçti.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medye hesabından yaptığı paylaşımda TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III'den gerçekleşen "TOLUN" atış testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Görgün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-III’den gerçekleşen ASELSAN TOLUN atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Konya Karapınar’da gerçekleşen bu özel anı İstanbul Teknopark’tan çevrimiçi olarak izledik. Tüm ekibi yürekten kutluyorum. Nice başarılara!"