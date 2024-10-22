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  4. Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu

Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu

Türkiye'nin gökyüzündeki gururu, yerli insansız savaş uçağımız ANKA III, yerli muhimmat TOLUN ile havalandığı test uçuşunda hedefi 12'den vurdu. Bu tarihi anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu - Resim: 1

İlk uçuşunun akabinde testlerine hızlı bir şekilde devam eden ANKA III İnsansız Hava Aracı, gerçekleştirdiği mühimmatlı uçuş testinin akabinde bir kez daha havalandı. 

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Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu - Resim: 2

Mürted Hava Üssü’nden yerli muhimmt TOLUN ile havalanan Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı ANKA III bir testi daha başarıyla geçti.

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Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu - Resim: 3

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medye hesabından yaptığı paylaşımda TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III'den gerçekleşen "TOLUN" atış testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

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Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu - Resim: 4

Görgün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-III’den gerçekleşen ASELSAN TOLUN atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Konya Karapınar’da gerçekleşen bu özel anı İstanbul Teknopark’tan çevrimiçi olarak izledik. Tüm ekibi yürekten kutluyorum. Nice başarılara!"

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