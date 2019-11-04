Türkiye'nin gururu 'Bora-12' ile hedefi 12'den vuruyor
Türkiye'nin alanında en önemli eğitim merkezlerinden olan ve son dönemde yurt dışından kursiyerlerin de eğitim gördüğü Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, Katarlı 15 özel harekat polisine "Bora-12 Temel Keskin
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinesinde, Katar İç Güvenlik Komutanlığının talebiyle Türkiye'ye gelen 15 kişilik grup, iki hafta boyunca alanında uzman eğitmenlerden, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikasında üretilen ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 ile eğitim aldı.
Silahlar ve Atış Konular Kurul Başkanı Jandarma Yarbay Uğur Efe, kursla ilgili yaptığı açıklamada, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında keskin nişancı kursu kapsamında iki hafta süreyle kursiyerlere eğitim verildiğini aktardı.
Kursiyerlerden memnun olduklarını, çalışmaların verimli geçtiğini belirten Efe, "Kurs süresi boyunca dost ülke Katarlı polislere temel keskin nişancılık esasları, ölçü birimleri, atış psikolojisi yöntemleri, temel balistik esaslar, mühimmat bilgisi, atış sonrası gözetleme, gizlenme, kamuflaj, keşif, meskun mahalde keskin nişancılık eğitimleri verdik." diye konuştu.