Türkiye'nin gururu HÜRJET gökyüzüyle buluştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, "HÜRJET uçmaya çok alıştı. Neredeyse her hafta test uçuşları gerçekleştirerek havada önemli veriler topluyor, analizler yapıyoruz. Bugün yine bir ilki gerçekleştirerek ikinci test pilotumuz da HÜRJET'te yerini aldı. Yakında seri üretime geçerek TSK’ya vereceğimiz eğitim uçakları ile gelecekte birçok Türk savaş pilotunun yetiştirilmesinde önemli katkı sağlamış olacağız" dedi.