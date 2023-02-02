Türkiye'nin gururu HÜRJET motorunu ateşledi
Türkiye'nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olacak HÜRJET'in motoru çalıştırıldı.
Savuma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayii olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hürjet motorunu çalıştırdı! Artık sıra uçuşta!" ifadesini kullandı.
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Hürjet, Ağustos 2017'de Jet Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi olarak başlatıldı.
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Nisan 2018'de kavramsal tasarım aktiviteleri, Temmuz 2019'da ön tasarım faaliyetleri, Şubat 2021'de kritik tasarım faaliyetleri başarıyla sonuçlandırıldı, tasarım döngülerinin sonuçlanmasıyla üretim faaliyetlerine geçildi.
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