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  3. 05 Nisan 2019 13:40

Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

Türkiye'de hangi ilimizde kaç cami var? İşte il il o rakamlar...

Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

İstanbul
3,269

1/ 81
Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

Konya
3,115

2/ 81
Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

Ankara
2,955

3/ 81
Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

Samsun
2,674

4/ 81
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