Türkiye'nin havadaki gururları ambargoları yıkıp 4 kıtayı birden fethetti
2016'da yabancı ülkelerin vermediği İHA'ları kendisi üretmeye başlayan Türkiye, bugün KARGU, ALPAGU, BOYGA ve TOGAN ile dünya devlerine kafa tutuyor. 4 kıtada 15'ten fazla ülkeye ihraç edilen yerli sistemler, otonom sürüş ve sürü teknolojileriyle savaş meydanlarında kuralları yeniden yazıyor.
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen KARGU, ALPAGU, BOYGA ve TOGAN İHA sistemleri, 4 kıtada 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, taktik İHA geliştirmeye, 2016 yılında bazı ülkelerin uyguladığı ambargo sonrası başladıklarını söyleyerek, "O dönem gerçekleştirilen meskun mahal operasyonlarında STM'den bu tarz İHA'ların yurt dışından tedarik edilmesi istendi. Ancak birçok ülke bunları bize vermek istemedi. Biz de bunu kendimize görev edindik ve şimdi bizim İHA'larımız 4 kıtada 15'ten fazla ülkede" dedi.
1991 yılında kurulan STM, askeri denizcilikten taktik insansız hava araçlarına, komuta kontrol sistemlerinden kritik yazılım projelerine kadar geniş bir alanda çalışmalarını sürdürüyor. NATO'nun istihbarat yazılımları ve Altay tankının komuta kontrol sistemlerinde de görev alan STM, taktik İHA sistemleri ile Türkiye’nin savunmasına güç katıyor. STM'nin, taktik İHA ailesinde yer alan KARGU, ALPAGU, BOYGA ve TOGAN sistemleri, farklı coğrafyalarda aktif olarak kullanılıyor. Otonom kabiliyetleriyle öne çıkan kamikaze İHA KARGU ile sürü teknolojileri alanında da önemli bir aşamaya geçildi. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde ocak ayında gerçekleştirilen faaliyette 20 KARGU'nun tek operatör kontrolünde sürü halinde otonom görev paylaşımı yaparak, hedefleri tam isabetle imha etmesi bu alanda dünyada ilk olma özelliği taşıyan çalışma oldu. TSK bünyesinde kullanılan kamikaze İHA KARGU'nun, şimdiye kadar Afrika, Asya, Avrupa, Güney Amerika'da yaklaşık 15 ülkeye ihracatı gerçekleşti. Yine kamikaze ALPAGU 2, mühimmat bırakan BOYGA ile keşif-gözetleme amaçlı geliştirilen TOGAN da birden fazla ülkeye ihraç edildi.
STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, taktik İHA ürünlerinin 15'ten fazla ülkeye ihraç edildiğini, askeri denizcilikte 10'dan fazla gemi platformunu birçok farklı tersanede gerçekleştirme başarısına ulaştıklarını söyledi. Güleryüz, taktik İHA ailesindeki hikayenin 2016 yılında başladığını, o dönem bu tür sistemlerde yurt dışı tedarikinin STM üzerinden yapıldığını ifade ederek, "O dönemde gerçekleştirilen meskun mahal operasyonları sırasında STM'den bu tarz İHA'ların yurt dışından tedarik edilmesi istendi. Ama o dönemde bu ürünlere sahip birçok ülke bunları bize vermek istemedi. STM olarak biz de bunu kendimize görev edindik ve 'Bunları biz geliştirebiliriz' dedik. KARGU ile başladık; ailemizin ilk ürünü. KARGU'muz 2018 yılında envantere girdi. KARGU oldukça hafif. Tek bir asker tarafından sırt çantası ile beraber çok kolay taşınabilip, çok kısa süre içerisinde kurulumu gerçekleştirip, kullanıma hazır hale geliyor. KARGU, oldukça kolay bir şekilde tamamen otonom olarak gerçekleştirdiği navigasyon ile operatör tarafından bir hedef tespit edilirse, hedefe dalıp onu imha etme yetkinliğine sahip bir ürün" diye konuştu.
Özgür Güleryüz, "KARGU bugüne kadar yaklaşık 15 ülkeye ihraç edildi. Sahada sürekli aktif bir şekilde kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere birçok ülkenin envanterinde kullanıldı. Aldığımız geri beslemelerle biz sürekli KARGU'yu iyileştirdik. Şu anda özellikle elektronik harbin çok yoğun olduğu, karıştırmanın yoğun olduğu birçok ortamda KARGU kullanıldı. KARGU, başarıyla 4 farklı kıtada; Avrupa da dahil olmak üzere görevini başarıyla yerine getiriyor. Anti-personel harp başlığı ile başlamıştık. Sonradan zırh delici mühimmat KARGU'ya entegre edildi. Ve bu sayede farklı hedef tiplerine göre operasyon geliştirme konusunda oldukça başarılı sonuçlar elde ettik" ifadelerini kullandı.