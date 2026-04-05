Türkiye'nin havadaki gururları ambargoları yıkıp 4 kıtayı birden fethetti

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, taktik İHA ürünlerinin 15'ten fazla ülkeye ihraç edildiğini, askeri denizcilikte 10'dan fazla gemi platformunu birçok farklı tersanede gerçekleştirme başarısına ulaştıklarını söyledi. Güleryüz, taktik İHA ailesindeki hikayenin 2016 yılında başladığını, o dönem bu tür sistemlerde yurt dışı tedarikinin STM üzerinden yapıldığını ifade ederek, "O dönemde gerçekleştirilen meskun mahal operasyonları sırasında STM'den bu tarz İHA'ların yurt dışından tedarik edilmesi istendi. Ama o dönemde bu ürünlere sahip birçok ülke bunları bize vermek istemedi. STM olarak biz de bunu kendimize görev edindik ve 'Bunları biz geliştirebiliriz' dedik. KARGU ile başladık; ailemizin ilk ürünü. KARGU'muz 2018 yılında envantere girdi. KARGU oldukça hafif. Tek bir asker tarafından sırt çantası ile beraber çok kolay taşınabilip, çok kısa süre içerisinde kurulumu gerçekleştirip, kullanıma hazır hale geliyor. KARGU, oldukça kolay bir şekilde tamamen otonom olarak gerçekleştirdiği navigasyon ile operatör tarafından bir hedef tespit edilirse, hedefe dalıp onu imha etme yetkinliğine sahip bir ürün" diye konuştu.