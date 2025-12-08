Türkiye'nin hayalet İHA'sı ANKA-3 gümbür gümbür geliyor: Kritik bir testi daha geçti!
Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Hava Aracı'nın kritik otopilot testlerinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.
İlk motor çalıştırmasını 2023 yılında yapan ve 28 Aralık tarihinde gökyüzü ile ilk buluşmasını gerçekleştiren ANKA-III, 46’ncı sortisini gerçekleştirdi ve uçuşta kritik bir eşiği aştı.
250’ye yakın mühendis ve teknisyenin yüksek gayretleri ile çok kısa süre içerisinde fikirden ilk uçuşa ulaşan ANKA-III bugün gerçekleştirdiği 46’ncı sortisinde kritik otopilot testlerini de başarıyla sonuçlandırdı.
TUSAŞ'ın sosyal medya hesabında ANKA-3'ün test uçuşlarından görüntüler paylaşılarak, "ANKA-3, geliştirme sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Sistem doğrulama ve tanımlama test uçuşları kapsamında 46'ncı sortisini tamamlayan ANKA-3, kritik otopilot testlerini de başarıyla sonuçlandırdı. Yüksek teknolojiye dayalı mimarisi ve üstün performansıyla ANKA-3, TUSAŞ'ın mühendislik kabiliyetini ve üretimdeki gücünü temsil ediyor" denildi.
ANKA-3'ÜN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ
ANKA-3, sahip olduğu uçan kanat tasarımı sayesinde düşük radar görünürlüğüne ulaşarak düşman radarlarından gizlenebiliyor. Bu tasarım, uçağın gövdesinde dikey stabilizenin bulunmaması sayesinde sağlanıyor. Uçan kanat formu, özellikle derin taarruz görevlerinde yüksek avantaj sunuyor. ANKA-3 bu özellikleri sayesinde düşman bölgelerinde tespit edilmeden operasyon gerçekleştirebiliyor.