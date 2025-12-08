Türkiye'nin hayalet İHA'sı ANKA-3 gümbür gümbür geliyor: Kritik bir testi daha geçti!

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabında ANKA-3'ün test uçuşlarından görüntüler paylaşılarak, "ANKA-3, geliştirme sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Sistem doğrulama ve tanımlama test uçuşları kapsamında 46'ncı sortisini tamamlayan ANKA-3, kritik otopilot testlerini de başarıyla sonuçlandırdı. Yüksek teknolojiye dayalı mimarisi ve üstün performansıyla ANKA-3, TUSAŞ'ın mühendislik kabiliyetini ve üretimdeki gücünü temsil ediyor" denildi.