Türkiye'nin ikinci Sümela'sı keşfedildi! İçi ilk kez görüntülendi
Artvin'in Karçhal Dağı'nın eteklerinde sarp kayalıkta bulunan ve 1100 yıl önce yapıldığı tahmin edilen asırlık kilise, bölge halkının yoğun çabası sonucunda doğa tutkunları ve fotoğrafçılar aracılığıyla görüntülendi.
Doğasıyla büyüleyen Artvin'de keşfedilen tarihi kilise, ziyaretçileri adeta büyüledi. Karçhal Dağı eteklerindeki sarp kayalıklarda drone yardımıyla keşfedilen, 1100 yıllık olduğu tahmin edilen ve Artvin'in Sümela'sı olarak anılan kilisenin içinde kemer köprü, soğuk hava depoları, mahzenler ve yer altı mağaraları tespit edildi.
3 bin 428 rakımlı Karçhal Dağı’nın eteklerinde yer alan asırlık kilise, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Tarih kitaplarında 'Nukha Sakdari’ adı verilen, bölge halkı tarafından ise 'Kilayet Manastırı’ ya da ’Bakireler Kilisesi’ olarak bilinen yapı, zor ve dik bir yamaçta kayaların üzerinde yer alıyor.
Artvin’in Sümela'sı olarak adlandırılan ve zorlu patika yollardan ulaşım sağlanan kilisenin restore edilerek, inanç turizmine kazandırılması isteniyor.