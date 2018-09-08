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  3. 08 Eylül 2018 15:50

Türkiye'nin il il 2018 nüfusu!

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu. İşte Türkiye'nin son rakamlarla 2018'de il il nüfusu.

Türkiye'nin il il 2018 nüfusu!

Adana: 2 216 475

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Türkiye'nin il il 2018 nüfusu!

Adıyaman: 615 076

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Türkiye'nin il il 2018 nüfusu!

Afyon: 715 693

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Türkiye'nin il il 2018 nüfusu!

Ağrı: 536 285

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