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  4. Türkiye'nin il il gezip intihara kalkışan seri intiharcısı yine çatıdaydı!

Türkiye'nin il il gezip intihara kalkışan seri intiharcısı yine çatıdaydı

Daha önce farklı şehirlerde 100'ün üzerinde benzer girişimde bulunduğu öğrenilen şüpheli bu sefer de Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısındaydı...

Kaynak: İHA
Türkiye'nin il il gezip intihara kalkışan seri intiharcısı yine çatıdaydı - Resim: 1

Olay, Sakarya'nın en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

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Türkiye'nin il il gezip intihara kalkışan seri intiharcısı yine çatıdaydı - Resim: 2

4 katlı bir binanın çatısına çıkan İ.A. (33), paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Türkiye'nin il il gezip intihara kalkışan seri intiharcısı yine çatıdaydı - Resim: 3

Çatıya çıkan polis ve sağlık ekipleri İ.A.'yı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise muhtemel bir atlama durumuna karşı önlem aldı.

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Türkiye'nin il il gezip intihara kalkışan seri intiharcısı yine çatıdaydı - Resim: 4

Saatler süren ikna çalışmalarının ardından şahıs, çatıdan indirildi.

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