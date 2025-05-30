Türkiye'nin il il gezip intihara kalkışan seri intiharcısı yine çatıdaydı
Daha önce farklı şehirlerde 100'ün üzerinde benzer girişimde bulunduğu öğrenilen şüpheli bu sefer de Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısındaydı...
Kaynak: İHA
Olay, Sakarya'nın en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.
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4 katlı bir binanın çatısına çıkan İ.A. (33), paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Çatıya çıkan polis ve sağlık ekipleri İ.A.'yı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise muhtemel bir atlama durumuna karşı önlem aldı.
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Saatler süren ikna çalışmalarının ardından şahıs, çatıdan indirildi.
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