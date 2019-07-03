Türkiye’nin ilk balon festivali başladı
Türkiye’nin ilk balon festivali Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde başladı. İşte festivalden objektiflere yansıyan renkli kareler...
Türkiye’nin ilk balon festivali Kapadokya bölgesinde düzenlenen etkinliklerle start aldı. Ürgüp’te halk oyunları gösterisiyle başlayan festival halk oyunları gösterileri ve Gürcistan’dan gelen oyun ekibinin gösterileriyle devam etti.
Türkiye ve Gürcistan ekiplerinin gösterilerinin ardından Cumhuriyet meydanında başlayan kortej yürüyüşü festival alanına kadar devam etti.