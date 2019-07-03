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  3. 03 Temmuz 2019 23:41

Türkiye’nin ilk balon festivali başladı

Türkiye’nin ilk balon festivali Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde başladı. İşte festivalden objektiflere yansıyan renkli kareler...

Türkiye’nin ilk balon festivali başladı

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Türkiye’nin ilk balon festivali başladı

Türkiye’nin ilk balon festivali Kapadokya bölgesinde düzenlenen etkinliklerle start aldı. Ürgüp’te halk oyunları gösterisiyle başlayan festival halk oyunları gösterileri ve Gürcistan’dan gelen oyun ekibinin gösterileriyle devam etti.

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Türkiye’nin ilk balon festivali başladı

Türkiye ve Gürcistan ekiplerinin gösterilerinin ardından Cumhuriyet meydanında başlayan kortej yürüyüşü festival alanına kadar devam etti.

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Türkiye’nin ilk balon festivali başladı

Festival alanında ise dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen balonların night glow show gösterileri ile sona erdi.

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