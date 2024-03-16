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Türkiye'nin ilk denizaltısı kapaklarını ziyarete açıyor

Türk Donanmasında 29 yıl görev yapan ve sergilenmek üzere Çanakkale Deniz Müzesi'ne getirilen "TCG Uluçalireis" denizaltısı, yenilenmiş haliyle kapılarını 18 Mart'ta ziyaretçilerine açacak.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin ilk denizaltısı kapaklarını ziyarete açıyor - Resim: 1

Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi olan S-338 borda numaralı 'TCG Uluçalireis'in, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ziyarete açılacağı bildirildi.

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Türkiye'nin ilk denizaltısı kapaklarını ziyarete açıyor - Resim: 2

Türk Deniz Kuvvetleri'nde 1971-2000 yılları arasında 29 yıl görev yapan S-338 borda numaralı 'TCG Uluçalireis', görev süresi boyunca 37 milli ve 9 NATO Tatbikatı'na katıldı. 

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Türkiye'nin ilk denizaltısı kapaklarını ziyarete açıyor - Resim: 3

12 cephe ve 7 rotasyon görevi icra edip, 160 torpido atışı gerçekleştirdi, birçok mayın döküş eğitimi, sat-denizaltı müşterek eğitimi ve kurtarma gemisi-denizaltı müşterek eğitimine katıldı, 1645 dalış yaptı. 

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Türkiye'nin ilk denizaltısı kapaklarını ziyarete açıyor - Resim: 4

TCG Uluçalireis, 2001 yılında Gölcük Tersanesi'nde kapsamlı bakım ve restorasyonun ardından Çanakkale Deniz Müzesi'ne getirildi. TCG Uluçalireis, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde ziyarete açılacak.

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