Türkiye’nin ilk F-35 üssünü HAVELSAN hazırlıyor
HAVELSAN, projede, tesisleri; uçak üreticisi Lockheed Martin firmasının belirlediği isterler doğrultusunda hazırlayacak ve anahtar teslim olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunacak.
Proje kapsamında; Entegre Eğitim Tesisi, uçak bakım hangarları, filo karargâh binaları, uçak sığınakları, lojistik tesisler, sosyal tesisler ve depolar gibi 26 ayrı binanın inşaat, modifikasyon, tefrişat ve bilgi-işlem altyapısı tesis edilmesi işleri gerçekleştirilecek. Bu binaların toplam büyüklüğü, yaklaşık 90.000 metrekare.
İnşaat tamamlandığında, kritik tesisler, Lockheed Martin tarafından akredite edilecek ve akreditasyonu kabul edilen tesisler, hizmete girecek.