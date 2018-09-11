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  3. 11 Eylül 2018 11:05

Türkiye’nin ilk F-35 üssünü HAVELSAN hazırlıyor

Türkiye’nin ilk F-35 üssünü HAVELSAN hazırlıyor

HAVELSAN, projede, tesisleri; uçak üreticisi Lockheed Martin firmasının belirlediği isterler doğrultusunda hazırlayacak ve anahtar teslim olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunacak.

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Türkiye’nin ilk F-35 üssünü HAVELSAN hazırlıyor

Proje kapsamında; Entegre Eğitim Tesisi, uçak bakım hangarları, filo karargâh binaları, uçak sığınakları, lojistik tesisler, sosyal tesisler ve depolar gibi 26 ayrı binanın inşaat, modifikasyon, tefrişat ve bilgi-işlem altyapısı tesis edilmesi işleri gerçekleştirilecek. Bu binaların toplam büyüklüğü, yaklaşık 90.000 metrekare.

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Türkiye’nin ilk F-35 üssünü HAVELSAN hazırlıyor

İnşaat tamamlandığında, kritik tesisler, Lockheed Martin tarafından akredite edilecek ve akreditasyonu kabul edilen tesisler, hizmete girecek.

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Türkiye’nin ilk F-35 üssünü HAVELSAN hazırlıyor

F-35 pilotlarının eğitim alacağı simülatörler, Lockheed Martin tarafından sağlanacak ve inşaatı devam eden entegre eğitim tesisinde bulunan, tam görev simülatörü odalarına entegre edilecek.

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