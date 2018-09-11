Türkiye’nin ilk F-35 üssünü HAVELSAN hazırlıyor

Proje kapsamında; Entegre Eğitim Tesisi, uçak bakım hangarları, filo karargâh binaları, uçak sığınakları, lojistik tesisler, sosyal tesisler ve depolar gibi 26 ayrı binanın inşaat, modifikasyon, tefrişat ve bilgi-işlem altyapısı tesis edilmesi işleri gerçekleştirilecek. Bu binaların toplam büyüklüğü, yaklaşık 90.000 metrekare.