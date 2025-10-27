Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının inşasına başlandı

Uraloğlu, fabrikanın Sakarya'da 15 bin metrekare büyüklüğündeki alanda kurulacağını kaydederek, "Sakarya'da hayata geçireceğimiz bu proje ile ülkemize yeni bir üretim merkezi kazandıracağız. Bu yeni tesisimizde 225 kilometre hıza sahip, ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli hızlı treni başta olmak üzere, Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki geleceğine yön verecek nice yerli ve milli tren bu tesiste hayat bulacak. Fabrikamız faaliyete geçtiğinde yerli ve milli üretimin mihenk taşlarından biri haline gelen raylı sistemler sektörü için büyük bir kapasite oluşturmuş olacağız. Yeni tren fabrikamız, 12 hızlı tren seti üretim ve test kapasitesine sahip olacak. Bir yandan demir yolu altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdürürken eş zamanlı olarak araç üretimlerine de hız veriyor, yerli ve milli hızlı trenlerimiz ile dışa bağımlılığımızı azaltıyor, ulaşımda hızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.