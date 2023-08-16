Türkiye'nin ilk ışık festivali kapılarını açtı

"ORMANIN İÇİNDE BÜYÜLÜ BİR DÜNYA KURDUK"

Festivalin iletişim sorumlusu Orhan Uzun, “Türkiye’de ilk kez bir ışık festivali yaptık. Daha önce dünyada 40 ülkede yapıldıktan sonra ilk kez Türkiye’de İstanbul’da ve Turkcell Platinum Park’ta yapıldı. Burada çok özel bir hazırlanma sürecimiz oldu. Yaklaşık bir yıl öncesinden başlamıştı bu proje. Farklı farklı ülkelerden 120 tasarımcı, sanatçı, senarist burada bize eşlik ettiler. Ormanın içerisine bir büyülü dünya kurduk aslında, 50 bin metrekarelik bir alan kullandık. 25 bin sanatsal ışık ve 3 kilometre de kumaş ipekler kullandık. Kumaş olmasının sebebi ise, etkinliğimiz gece olduğu için, ışığı en iyi aydınlatan kumaş ipek olduğu için ipek kumaşlar kullandık. Burada sahne şovları, ateş gösterileri, ışık gösterileri ve daha sonra içeriyi geziyorlar. İçeride onlara büyülü bir dünya kurduk. Son derece keyifli vakit geçiriyorlar. Hem yetişkinler, hem çocuklar ve aileler için sıra dışı bir maceraya sürüklüyoruz onları. Türkiye’de yapılmamış bir festival ve bunu da ilk biz gerçekleştirdiğimiz için son derece keyifliyiz" dedi.